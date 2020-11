"Un titan sur le terrain" : les All Blacks rendent hommage à Christophe Dominici

Le rugbyman de 48 ans a marqué l’histoire du rugby français et les All Blacks se souviennent encore de ce match mythique de 1999 où ils ont perdu face à la France. Pendant la demi-finale de la Coupe du monde, Christophe Dominici est alors entré dans la légende du rugby en réalisant un remarquable essai qui a permis aux bleus de prendre l’avantage contre les Néo-zélandais.

Sur Twitter, les All Blacks ont partagé un message touchant à la gloire du rugbyman : "Petit par la taille, mais un titan sur le terrain. Christophe Dominici, nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix cher ami."

Tout comme le monde du rugby français et international, qui a témoigné de sa tristesse suite à ce décès soudain, sur les réseaux sociaux. Jonny Wilkinson (ancien demi d'ouverture de l'Angleterre), Brian O'Driscoll (ancien capitaine et centre de l'Irlande), Serge Betsen (ancien troisième ligne du XV de France), tous sont unanimes, le rugby perd un "frère", une "légende" et de l'un de ses "plus grands joueurs".