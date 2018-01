Mort de Frédéric Forte : "Le CSP Limoges était une religion pour lui", se souvient son ami Fred Weis

LCI : Que retiendrez-vous de Frédéric Forte ?

Frédéric WEIS : C'est lui qui m'a accueilli à Limoges. Il m'a fait y revenir en tant que joueur. Il m'a ensuite tendu la main quand je travaillais dans une entreprise de textile. On a été très proches l'un de l'autre. C'était un gars très intelligent avec une vraie vision pour le sport et le basket en particulier. Mais il avait un souci : dans ses combats, il était souvent seul. Il aimait se nourrir des conflits. Mais voilà, à un moment, être tout le temps contre tout le monde, ça paraît compliqué à vivre. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été tout rose entre nous. Il m'a fait la gueule, on s'est fâchés. Mais il avait ce charisme et ce charme qui faisaient qu'on se réconciliait assez vite.

LCI : Quels souvenirs gardez-vous de votre première rencontre ?

Frédéric WEIS : La première fois que je l'ai rencontré, je ne savais pas si je devais le tutoyer ou le vouvoyer. Je n'ai plus en tête plus la teneur exacte de notre conversation, mais je me souviens qu'il s'était tout de suite foutu de ma gueule. Il avait toujours ce ton moqueur. Du Fred tout craché. J'avais aussi été impressionné par son intelligence. C'était vraiment quelqu'un de cultivé. A côté de lui, j'avais l'impression d'être un enfant. Il réagissait au tac au tac. Il avait toujours le bon mot, la bonne phrase. Et puis, s'il n'était pas comme les autres, il est devenu un ami parmi les autres.