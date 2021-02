Mort de Kobe Bryant : le pilote de l'hélicoptère désorienté par le brouillard, selon un rapport

L'investigation autour du crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant avance. Les experts de l'autorité de sûreté des transports (NTSB) ont rendu mardi leur rapport autour du drame aérien qui a causé la mort du joueur de NBA, de sa fille de 13 ans Gianna et six autres personnes le 26 janvier 2020. Le bolide aurait été désorienté dans un épais brouillard, selon le rapport.

"Cette manoeuvre concorde avec un pilote subissant une désorientation dans l'espace dans des conditions de visibilité limitée", a expliqué Robert Sumwalt, président du NTSB chargé de déterminer officiellement la cause de l'accident. "Il aurait eu la perception incorrecte que l'hélicoptère montait alors qu'il descendait", a-t-il ajouté, son oreille interne ne sachant plus le positionner dans l'espace. Pour le NTSB, "la cause probable de l'accident est la décision du pilote de continuer à voler à vue dans des conditions météorologiques aux instruments qui ont entraîné sa désorientation spatiale et la perte de contrôle" de l'appareil.