Vague d'émotion après le décès de Philousport, figure incontournable de Twitter (et plus encore)

Il était une figure emblématique sur le réseau social Twitter et bien au-delà encore. Ce samedi, l'annonce du décès de celui qui se faisait appeler Philousports sur Twitter a été faite par l'agence de communication avec laquelle il travaillait. Selon Brut, qui lui avait consacré un reportage en mai dernier, il aurait succombé à une crise cardiaque. Depuis Pietracorbara en Corse où il résidait, Philippe, qui souffrait d'une myopathie et cloué dans un fauteuil roulant, avait fait du réseau social le réceptacle des meilleures blagues et la vitrine des Gifs les plus drôles de ce passionné de sports - au pluriel -.