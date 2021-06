MotoGP : le Français Fabio Quartararo perd une partie de sa combinaison en course et termine à 340 km/h torse nu

L'image est insolite. Leader du championnat du monde de MotoGP, Fabio Quartararo a fini le Grand Prix de Catalogne 6ᵉ et torse nu à plus de 300 km/h dimanche, après une ouverture impromptue de sa combinaison. "Ce n'est pas génial sincèrement, ce n'est pas la meilleure sensation que j'ai eue. Conduire en scooter ça va, mais conduire à 340 km/h, avec l'air qui entre dans la combinaison ça fait un effet parachute", a réagi le pilote français, qui a été pénalisé de trois secondes et rétrogradé de la 4ᵉ à la 6ᵉ place pour avoir roulé "sans sa combinaison en cuir correctement attachée et sans le plastron requis".