La Grande Odyssée : l’aventure avec un grand A

La station de Samoëns dans les Alpes s’apprête à donner le coup d’envoi samedi de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, cette course de chiens de traîneau qui attire chaque année de nombreux spectateurs. Crise sanitaire oblige, le format de cette 17e édition sera fera à huis-clos, sans public, mais sans perdre de sa magie. Les organisateurs promettent une nouvelle aventure grandeur nature. « Plus que jamais, il me tient particulièrement à cœur d’offrir, tant aux mushers, aux spectateurs, aux bénévoles qu’aux partenaires, un début d’année 2021 sous le signe de l’évasion » déclare Annabel Lascar-Kam, responsable de l'organisation.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’événement annuel du chien de traîneau en Europe. C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Cette année, un plateau sportif d’exception est attendu avec 65 mushers, hommes et femmes engagés dans la même course, et leurs 600 chiens-athlètes venant de grandes nations du mushing européen. Une édition qui s’annonce, malgré le contexte, une fois de plus magique au milieu des chemins forestiers, pistes nordiques ou alpines, avec un niveau très relevé.