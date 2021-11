NBA : le basketteur turc Enes Kanter change de nom et de nationalité

Une modification originale, mais qui n'a rien d'étonnante quand on connaît le personnage. L'intérieur turc Enes Kanter, joueur de basket professionnel de l'équipe des Boston Celtics, a décidé de changer officiellement son nom pour s'appeler "Enes Kanter Freedom".

Selon le média américain The Athletic, qui a révélé l'information ce dimanche, le basketteur va doit aussi obtenir la nationalité américaine dès lundi. Né en Turquie, le joueur de 29 ans critique depuis plusieurs années la politique du président turc Recep Tayyip Erdogan. En conséquence, son passeport a été révoqué en 2017. Sur les quatre dernières années, la justice turque aurait par ailleurs émis au moins 10 mandats d'arrêt à son encontre. "La raison est que je me soutiens les droits de l'homme et les prisonniers politiques qui sont torturés et violés" en Turquie, selon ses mots.