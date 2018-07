Maduro promeut les joueurs d’ascendance africaine de l’équipe de France

Nicolas Maduro a aussi demandé à la France et à toute l'Europe qu'après cette deuxième étoile tricolore, cesse le "racisme" et la "discrimination" contre les immigrants africains et latino-américains. "Halte au racisme en Europe contre les peuples africains, halte à la discrimination contre les migrants. Je souhaite que la France et l'Europe réalisent que nous, ceux du sud, les africains, les latino-américains, nous avons aussi de la valeur et du pouvoir", a-t-il ajouté.





Enfin, il a félicité les Bleus pour avoir joué "divinement bien" et son homologue russe Vladimir Poutine pour l'organisation de ce qu'il a estimé être "la meilleure coupe du monde de football de l'histoire". Le président vénézuélien entretient des relations tendues avec son homologue français Emmanuel Macron, lequel l'a accusé d'avoir installé une "dictature" et qui ne reconnait pas sa réélection du 20 mai.