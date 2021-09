Novak Djokovic, l'homme en quête perpétuelle de records

Le dernier à avoir réussi un tel fait d'armes est l'Australien Rod Laver en 1969, mais l'exploit de "Nole" serait encore plus impressionnant, car actuellement, les quatre tournois se jouent sur trois surfaces différentes (dur, gazon et terre battue), alors qu'en 1969, seul Roland-Garros ne se jouait pas sur gazon.

Après sa victoire en demi-finale contre Alexander Zverev, Novak Djokovic se rapproche (encore) un peu plus de son 21e Grand Chelem. De plus, en cas de victoire face au Russe Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial pourrait devenir le deuxième joueur à réussir le Grand Chelem calendaire dans l'ère open, c’est-à-dire remporter les quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open) la même année.

Une performance assez incroyable que n'ont pas réussi ses principaux concurrents Rafael Nadal (une seule victoire à l'Open d'Australie malgré cinq finales) et Roger Federer (une seule victoire à Roland-Garros en cinq finales) qui ont pourtant, comme lui, remporté 20 titres du Grand Chelem.

En juin dernier, Novak Djokovic remportait pour la deuxième fois Roland-Garros. Avec ce triomphe Porte d'Auteuil, il devenait le premier joueur à remporter chaque tournoi du Grand Chelem au moins deux fois. Il a ainsi remporté 2 Roland-Garros, 6 Wimbledon, 3 US Open et 9 Open d'Australie, record absolu dans l'édition. Il reste toutefois loin du record absolu de victoires dans un tournoi du Grand Chelem, détenu par Rafael Nadal avec 12 victoires à Roland-Garros.

Novak Djokovic est par ailleurs co-détenteur du nombre de victoires dans les Master 1000 avec Rafael Nadal. Les deux joueurs comptent 36 victoires chacun. Un record que pourrait très rapidement battre l'homme de 34 ans puisque Nadal a annoncé le 20 août qu'il ne rejouerait plus de la saison en raison d'une blessure à un pied.

En 2018, après sa victoire dans le master 1000 de Cincinnati (États-Unis) le Serbe devient le premier joueur à remporter les neuf Master 1000 (Rome, Monte Carlo, Miami, Cincinnati, Indian Wells, Paris Bercy, Shanghai, Madrid et Montréal), la catégorie de tournoi la plus prestigieuse après les Grand Chelem.

Numéro 1 mondial au classement ATP depuis le 3 février 2020, Novak Djokovic est le joueur qui a passé le plus grand nombre de semaines à la première place du classement mondial : 337 semaines contre 310 pour Roger Federer.

"Nole" a fini six fois l'année à la première place du classement : en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 et 2020, un record co-détenu avec Pete Sampras. Mais là encore, le Serbe parait bien parti pour battre ce record puisqu'il possède plus de 2000 points d'avance sur son dauphin Daniil Medvedev.

Le Serbe détient même le record du plus vieux joueur à finir l'année à la place de numéro 1 mondial, mais pas du plus vieux numéro un mondial tout court. Ce record est détenu par Roger Federer qui a accédé à la première marche du podium à 36 ans 10 mois et 10 jours.