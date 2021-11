OL-Sparta Prague : deux "Daltons", rappeurs et adeptes des rodéos urbains, envahissent le terrain

Petit incident au Groupama Stadium. Deux hommes déguisés en Daltons se sont introduits sur la pelouse pendant le match entre l'Olympique lyonnais et le Sparta Prague. À la 39e minute de jeu, les individus ont couru sur le terrain, revêtus de leurs tenues rayées jaunes et noires. Provoquant quelques minutes d'interruption, ils ont finalement été interpellés, sous les sifflets des spectateurs.

Malgré cette intrusion, les Gones se sont nettement imposés (3-0) contre une faible équipe tchèque. Ils signent ainsi une quatrième victoire en autant de rencontres, lors de la phase de poules de cette Ligue Europa. Les hommes de Peter Bosz ont d'ores et déjà assuré leur première place et leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

Fin octobre, un motard "Dalton" avait été placé en garde à vue après un rodéo urbain dans le centre-ville de la cité rhodanienne. Le jeune homme, qui se trouvait seul sur sa moto, a été interpellé, tandis que deux autres personnes chevauchant une seconde moto étaient en fuite. Sur des vidéos et photos diffusées dans la foulée, on pouvait notamment voir trois motards, cagoulés et masqués, vêtus de tenues rayées jaunes et noires. La préfecture du Rhône avait alors dénoncé un "comportement irresponsable". "Ces individus ne portent aucun message. Ce sont des délinquants", avait-elle martelé.