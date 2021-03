OL-PSG : Mbappé-Depay, le match dans le match

Côté parisien, nul doute que Mauricio Pochettino s'appuiera sur l'international français pour mener l'attaque. Kylian Mbappé est en pleine forme, lui qui vient de marquer 14 buts en deux mois, toutes compétitions confondues. Et, avec Moïse de retour de Covid et Neymar de blessure, les espoirs des supporters parisiens reposeront sur ses épaules.

Malgré ces performances XXL, le camp d'en face aura du répondant ce dimanche soir. L'OL de Rudi Garcia n'est pas celui de Bruno Genesio : le club rhodanien figure sur le podium du championnat cette année. En grande partie grâce à Memphis Depay, auteur d'une saison hors norme. Le Néerlandais est désormais impliqué dans 21 buts cette saison en Ligue 1 avec 14 buts et 7 passes décisives. Un seul joueur fait mieux : Kylian Mbappé, avec 18 buts et 6 passes décisives.

Pour Memphis Depay, la confrontation de ce soir est aussi l'occasion de mettre fin à une longue disette face au champion de France en titre. En effet, la dernière et seule fois qu'il a marqué face à Paris remonte au 21 janvier 2018, en Ligue 1 (2-1). Le Lyonnais a une occasion en or, ce dimanche soir : le PSG n'a pas brillé cette saison contre les équipes du carré de tête. Battu deux fois par Monaco et auteur d'un 0-0 à Lille, il avait perdu le match aller à domicile face aux Lyonnais (1-0), sur un but de Tino Kadewere.