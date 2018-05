OM-Atlético : pourquoi l'achat des places pour la finale d'Europa Ligue relève du parcours du combattant

A la recherche du précieux sésame. En battant Salzbourg ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille a décroché sa finale européenne, laquelle se jouera le 16 mai prochain au Groupama Stadium de Décines, en banlieue de Lyon. Un match pour lequel les Phocéens vont devoir jouer des coudes : seuls 11.556 sièges ont été attribués au club. Un chiffre dérisoire, au regard des 180.000 demandes de places effectuées pour la demi-finale aller au Vélodrome…





Pour espérer décrocher un ticket, priorité aux abonnés. Dans le détail, ceux qui sont inscrits en tribunes Jean-Bouin et Ganay pourront s'inscrire le lundi 7 mai uniquement sur le site officiel de l'OM afin de participer à un tirage au sort et tenter d'obtenir une place. Ils seront prévenus le soir même, et auront la possibilité d'acheter leur place uniquement jusqu'au 9 mai. Les abonnés des virages, eux, doivent se rapprocher de leur club de supporters, qui vont obtenir une partie des 11.556 sièges.