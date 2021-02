OM : entre supporters et dirigeants, un conflit qui ne date pas d'hier

Samedi 30 janvier, près de 300 supporters de l'OM ont pris d’assaut la Commanderie, le centre d'entraînement du club, manifestant leur mécontentement contre certains joueurs mais surtout la direction du club, Jacques-Henri Eyraud en tête. Ainsi, des dégradations ont été effectuées, des vitres étant cassés et des cyprès incendiés. De son côté, le club phocéen parle même de "vols et dégradations de voitures", commis par des "groupuscules de voyous". Il a également annoncé plusieurs dépôts de plaintes à venir.

"Une relation apaisée entre les équipes du club et les associations de supporters est un ingrédient essentiel pour porter les joueurs sur le terrain." C’est ainsi qu’en septembre 2016, Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, avait tracé les premières lignes du "Champions Project" de Frank McCourt, sur le point de prendre le contrôle du club phocéen. Plus quatre ans et demi plus tard, cette mission s’avère être un échec pour le dirigeant.

Des incidents qui surviennent après une série de mauvais résultats, à savoir quatre défaites sur ses sept derniers matchs de Ligue 1. Et qui ont remis sur la table une déclaration du président Eyraud. En décembre, à Shack Talk, il avait expliqué qu’avoir "99% des collaborateurs marseillais" représentait "un danger, un risque", en raison de l'impact qu'une défaite pouvait avoir sur leur productivité. Depuis, de grandes banderoles hostiles étant systématiquement déployées sur des ronds-points ou encore des ponts autoroutiers avant chaque rencontre à domicile.

Néanmoins, cette relation difficile entre la direction olympienne et les supporters marseillais ne date pas d’aujourd’hui. Depuis l’arrivée du propriétaire américain Frank McCourt et de son homme fort, les tensions sont récurrentes. Déjà, en septembre 2017, soit moins d’un an après l’arrivée du duo, les South Winners, un groupe de supporters de l’OM, avaient dénoncé "les mensonges" et "les belles paroles" du tout frais président, après deux revers d'ampleur contre Monaco (1-6) et Rennes (1-3).