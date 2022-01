Remis en liberté, Novak Djokovic sort du silence : "Je veux rester et tenter de participer à l'Open d'Australie"

Un soulagement pour le Serbe, qui est sorti du silence sur Twitter. "Je suis heureux et reconnaissant du fait que le juge soit revenu sur l'annulation de mon visa", a-t-il écrit, quelques heures après cette décision de justice. "En dépit de tout ce qui s'est passé, je veux rester et essayer de participer à l'Open d'Australie. Je suis venu ici pour disputer l'un des plus importants tournois devant des spectateurs incroyables."

Novak Djokovic a pu s'entraîner lundi, a annoncé peu avant son frère Djordje, lors d'une nouvelle conférence de presse organisée par la famille de la star à Belgrade. "Pour moi, c'est la plus grande victoire de sa carrière, plus grande que tous les Grands Chelems" qu'il a remportés, a déclaré sa mère Dijana Djokovic, soulagée, en référence à la décision du juge Kelly de le remettre en liberté.

Sensible aux arguments avancés par la défense de "Djoko", le juge Kelly a donné espoir au camp du Serbe. "Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus ?", s'est-il interrogé, s'étonnant à la fois de la remise en cause du processus et du traitement reçu par le Serbe à son arrivée en Australie. Après délibération, il a rendu caduque l'annulation du visa, demandant au défendeur - ici, le ministre de l'Intérieur - de prendre "toutes les mesures nécessaires pour libérer immédiatement le demandeur" - en l'occurrence, Novak Djokovic. Il a ajouté que son passeport et ses effets personnels devaient lui être restitués.