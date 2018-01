Open d'Australie : Roger Federer fond en larmes après son 20ème titre du Grand Chelem

C'est définitivement le plus grand tennisman de tous les temps. Roger Federer a remporté son vingtième titre du Grand Chelem ce dimanche à l'Open d'Australie. Un nouveau record pour un joueur qui fascine tant par sa longévité que par sa capacité à toujours se remettre en question. Conscient de son exploit, le Suisse de 36 ans a craqué au moment de la remise du trophée.



