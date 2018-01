Open d'Australie : Roger Federer pourrait battre un nouveau record

Roger Federer est devenu depuis longtemps le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il pourrait battre un nouveau record, lors de sa 30ème finale de Grand Chelem, dimanche 28 janvier, en Australie. Le Suisse en aura donc vingt, s'il gagne son match contre le Croate Marin Cilic.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.