EN DIRECT - Ligue des champions : quel tirage pour le PSG en 8es ?

"Finir premier, ça nous donne la possibilité de jouer le match retour à domicile. Mais vous connaissez bien l'histoire du PSG : ce n'est pas facile de surmonter ces huitièmes de finale", rappelait l'entraîneur allemand Thomas Tuchel la semaine dernière. De ses adversaires potentiels, le Barça, bête noire des Parisiens ces dernières saisons, qui n'est que l'ombre de lui-même depuis quelques mois, et l'Atlético de Madrid, leader de la Liga, battu ce week-end par le Real Madrid (0-2), restent les plus menaçants.

Gare aussi à l'Atalanta Bergame, qu'ils avaient battue (2-1) en quarts en août dernier, et au FC Séville, tenant de la Ligue Europa. Dans l'attente de nouvelles sur l'état de santé de Neymar, évacué sur civière, en pleurs, à la fin du match contre Lyon (0-1) dimanche 13 décembre, Paris préférerait sans doute hériter un adversaire moins expérimenté à ce niveau, le Borussia Mönchengladbach ou la Lazio Rome. Les matches auront lieu les 16-17 et 23-24 février (aller) et les 9-10 et 16-17 mars (retour).