Paris 2024 : les JO sont-ils financés "en quasi-intégralité" par des financements privés ?

Le second, c'est la colonne vertébrale de l'événement. Estimé à 3,4 milliards d'euros, il concerne quant à lui une soixantaine d'infrastructures dont le village olympique et le village des médias. Et est – pour le moment - financé à hauteur de 1,1 milliard par des recettes publiques. Soit 32% de cette seconde enveloppe.

Dans leur argumentaire, les promoteurs de l'événement préfèrent donc uniquement raisonner sur la première somme. "Eux expliquent que ce seul budget doit être pris en compte" relève ainsi notre interlocuteur. "Une interprétation un peu fallacieuse". Ou, en en tout cas, qui pose question. Comment l'expliquer ? Jean-Pascal Gayant résume parfaitement leur argument principal "qui consiste à dire que ce ne sont pas des sommes directement imputables aux JO puisqu'on construit des infrastructures pour l'avenir ". Soit, pour reprendre le mot choisi avec brio par Tony Estanguet, président du Cojo, "l'héritage" laissé par l'événement sportif. Par exemple, le village olympique doit ensuite être revendu à des acteurs privés, pour le transformer en logements, commerces et bureaux. Quant aux parties uniquement financées par les collectivités, il s'agit d'opérations de rénovation urbaines, d'infrastructures modernisées pour l'avenir. Un argument "à la fois vrai et inexact", résume l'économiste du sport. "Ces travaux n'auraient peut-être pas été menés en l'absence des JO."

Autre nuance à amener selon ce spécialiste, la question du dépassement budgétaire. Jean-Pascal Gayant nous apprend ainsi que, sur chaque édition, "cette réalité n'est jamais démentie". Si l'ampleur du phénomène dépend des villes, une étude publiée en novembre 2020 a estimé que, en moyenne depuis soixante ans, le budget était à chaque fois quasi-triplé (2,72 fois).

Deux raisons pour expliquer cette "mécanique du dépassement budgétaire", pour reprendre les termes de l'économiste. D'une part, les nouveaux coûts mal anticipés et que personne ne veut prendre en charge. "C'est par exemple ce qu'on a vu à Londres : les dépenses de sécurité n'avaient pas été anticipées et ont fait exploser les coûts." D'autre part, le souci du calendrier. "Étant donné que cette rencontre doit se tenir à une date précise, et que les travaux prennent toujours un peu de retard, on entre dans une logique de travail 24 h sur 24, entrainant là-aussi des surcoûts."

Ceci dit, les budgets qui explosent sont généralement ceux des infrastructures en cours de construction. Or, en ce qui concerne l'édition organisée en France, 95% des sites sportifs utilisés pour la compétition sont déjà construits ou provisoires. Mais encore une fois, il faut contextualiser cet argument. "On ne peut pas simplement se dire, ce site existe, on y organise la rencontre. Y accueillir une épreuve demande des rénovations, des lieux d'accueil, des modernisations." Idem pour les infrastructures temporaires. "Les coûts de montage et démontage se chiffrent en millions d'euros ! Ce n'est pas parce que l'équipement existe ou qu'il est provisoire, que le prix est nul."