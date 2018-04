Paris accueille le troisième Prix de Formule électrique

Le troisième Prix de Formule électrique se déroulera le samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 à Paris, autour des Invalides. Les vingt meilleurs pilotes du monde seront sur la piste. Ce vendredi 27 avril 2018, les promeneurs s'intéressent beaucoup plus aux bolides qu'aux édifices. Toutefois, des dispositions ont été prises pour éviter trop de désagréments aux riverains, surtout les commerçants.



