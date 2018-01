Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont champions d'Europe pour la 4ème fois

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont à nouveau été sacrés champions d'Europe de danse sur glace. Un quatrième titre d'affilée pour le couple français âgé de 22 à 23 ans. Cette belle victoire arrive à un point nommé, trois semaines seulement avant les Jeux Olympiques d'hiver.



