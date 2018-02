Perrine Laffont, une bosseuse en or

Il y a quatre ans aux Jeux olympiques de Sotchi, Perrine Laffont s'était jurée de prendre sa revanche après avoir échoué en finale. Maintenant, c'est chose faite. Elle a offert ce dimanche à la France sa première médaille et son premier titre olympique en remportant l'or en ski de bosses à Pyeongchang.



