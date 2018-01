"Je ne nuis pas à la monétisation des chaînes" : l'incompréhension de Philousports après la suspension de son compte Twitter

Du coup, le roi du gif fait cette promesse : "Maintenant, je vais être clean et faire des captures et des gifs seulement quand j'aurai les accords. Par exemple, La Chaîne L’Équipe me laisse carte blanche même si c'est pour tacler. Quand Sarko y était la dernière fois, mes vidéos ont fait un million d'impressions." Va-t-il demander des autorisations similaires à tous les diffuseurs ? "Oui, je vais voir avec différentes chaînes mais de toute façon, la vanne passera toujours avec une bonne capture écran", sourit-il. Manière de dire que ses presque 150.000 abonnés sont plus sensibles à son humour qu'aux gifs en eux-mêmes. Et que cette popularité fera toujours sa force. Le compte Philousports, en tout cas, a été réactivé par Twitter dans la matinée.