Tour de France : ces fois où les spectateurs ont fait parler d'eux

Il n'a pas fallu attendre longtemps. Dès la première étape, le 26 juin, une spectatrice qui brandissait une pancarte "Allez Opi Omi", a fait chuter massivement le peloton lors de la première étape du Tour 2021. Avec la casse occasionnée sur ce secteur entre Brest et Landerneau, cette Bretonne qui a été placée en garde à vue a relancé le débat sur la proximité entre le public et le peloton sur les bords de route. Et sur le danger que peuvent représenter ces impressionnantes marées humaines présentes sur les cols, dans les Pyrénées ou le long des lacets alpins, que les coureurs traversent la plupart du temps sans encombres...

Cette présence, qui parfois déborde du bas-côté pour venir souffler au visage des grimpeurs dans le dur, fait aussi partie du folklore, de la légende même de la Grande Boucle. Dieter Senft dit "Didi", a été un de ces "animateurs" du contre-champ de la course, dans son déguisement d'El Diablo. Avec ses bonds et sa fourche, il est toujours en bonne place sur les photos et les vidéos, à quelques centimètres du peloton.