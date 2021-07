Accusé de racisme anti-asiatique, Dembélé présente ses excuses

Alors que l'équipe de France tente d'oublier l'Euro et une élimination précoce survenue dès les huitièmes de finale, deux de ses membres se retrouvent accusés de racisme anti-asiatique. La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux vendredi dernier et d'une durée de 42 secondes, montre Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé dans une chambre d'hôtel en train de se moquer des employés venus régler leur télévision afin que les deux hommes puissent jouer à Pro Evolution Soccer.

Durant cette séquence, filmée elle-même sur un téléphone portable et provenant d'un compte Snapchat, on entend Ousmane Dembélé tenir des propos racistes : "Toutes ces sales gueules, pour jouer à PES, t'as pas honte", lance Ousmane Dembélé à son coéquipier, depuis son lit avant de se moquer de "la langue" des techniciens. "Oh, vous êtes en avance ou vous n'êtes pas en avance", continue l'ailier barcelonais.

La vidéo, si elle est sortie le 2 juillet, a probablement été tournée un an plus tôt, lors de la tournée de préparation estivale du FC Barcelone au Japon en juillet 2019. Elle a provoqué de vives réactions, notamment celle de l'Association des Jeunes Chinois de France qui, dans un tweet, dénonce "une immaturité et un manque de respect". Tweetant avec le hashtag #StopAsianHate et relayant la vidéo, l'AJCF interpelle la Fédération française de football.