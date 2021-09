Polémique sur le sport à l’école : le basketteur Evan Fournier a été reçu par Jean-Michel Blanquer

Evan Fournier s'est réjoui de cet échange "constructif et intéressant" et a annoncé que la réflexion sur le sujet va se poursuivre "dans les mois à venir". "Plus de sport dans notre école et dans notre société ! Heureux d’avoir reçu Evan Fournier aujourd’hui pour aller de l’avant, poursuivre le mouvement engagé et y ajouter des idées nouvelles", a écrit de son côté Jean-Michel Blanquer.