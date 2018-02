Pour la nouvelle formule du All Star Game, la "Team Lebron" arrache la victoire dans les derniers instants

Ceux qui ont veillé toute la nuit, ou qui se sont levés très (très) tôt, pour regarder le All Star Game cette nuit n'ont pas eu à le regretter. L'équipe de LeBron James a remporté ce match de gala, qui se déroulait cette année à Los Angeles, en dominant celle de Stephen Curry sur le score de 148 à 145.





Le All Star Game, qui réunit les meilleurs joueurs de la NBA, a inauguré cette année une nouvelle formule : à la place de la traditionnelle confrontation entre Est et Ouest, les 20.000 spectateurs du Staples Center ont assisté à une rencontre entre deux équipes sélectionnées par les superstars LeBron James et Stephen Curry.





Devant un parterre de célébrités et de légendes du basket, aux rangs desquelles figuraient Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan et Shaquille O'Neal, c'est l'équipe de James, l'ailier de Cleveland, qui l'a emporté sur le fil. La "Team Stephen" a mené au score la plupart de la rencontre, mais n'a jamais réussi à creuser un écart suffisant pour empêcher le retour de James et ses coéquipiers d'un soir.