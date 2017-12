"Pourquoi portes-tu une robe de princesse ?" : Lewis Hamilton se moque de son neveu, indigne les internautes puis s’excuse

Les clichés classant les goûts des enfants selon leur sexe ont la peau dure. Preuve en est mardi sur le compte Instagram de Lewis Hamilton. Dans une brève vidéo – supprimée depuis – le pilote de Formule 1 se moque de la tenue de son petit neveu qui a revêtu une robe rose : "Pourquoi portes-tu une robe de princesse ? C'est que tu as eu pour Noël ?". Son neveu acquiesce et Lewis Hamilton renchérit : "Pourquoi est-ce que tu as demandé une robe de princesse pour Noël ? Les garçons ne portent pas de robe de princesse".