Pourquoi Thierry Henry coche toutes les cases pour entraîner Monaco

Arrivé à l’âge de 16 ans sur le Rocher, le natif des Ulis avait intégré l’effectif professionnel un an plus tard avec le succès qu’on connait.

Outre sa connaissance du club, il pourra compter sur l’appui des deux internationaux belges de l’équipe, Youri Tielemans et Nacer Chadli. En effet, depuis plus de deux ans, Thierry Henry est l’adjoint de Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. Et il suffit d’écouter les joueurs belges pour comprendre à quel point le meilleur buteur de l'histoire des Bleus est apprécié par la bande à Hazard.