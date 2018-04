"C'est le bon moment pour moi de me retirer" : Arsène Wenger quittera Arsenal à la fin de la saison

CLAP DE FIN - Arsène Wenger et Arsenal, c'est fini. Après avoir tenu bon contre vents et marées pendant plus de deux décennies, le technicien français a annoncé ce 20 avril qu'il quitterait ses fonctions à l'issue de la saison.