La feuille de match du 27 juin : Hazard à la relance, Ronaldo à la finition, des Pays-Bas au top

Sur le Grand Huit de cet Euro, que du lourd ou presque. Si chaque confrontation mérite d'être suivie avec attention, le choc entre "Diables rouges" et "Seleçao das Quinas" vaut plus que le détour ! Dans la chaleur de la soirée andalouse, sur la pelouse du stade La Cartuja de Séville, la meilleure équipe du monde (selon le classement Fifa) affronte le champion d'Europe en titre sortant. Mais de ces deux prétendants à la victoire finale, il n'en restera qu'un.

Le brassard et quatre-vingt-dix minutes dans les pattes. On a enfin retrouvé Eden Hazard face à la Finlande, le 21 juin dernier. Le milieu de terrain belge est-il prêt à briller dans cet Euro ? Après avoir laissé Lukaku et De Bruyne tenir la baraque, il est temps pour lui de reprendre les choses en main et d'oublier les pépins - euphémisme - physiques qui l'en ont empêché. "Je ne veux pas 'enjailler' tout le monde, mais quand je vois ce qu'il a fait à l'entraînement jeudi, je peux vous dire qu'il est presque à 100%", a glissé Lukaku vendredi en conférence de presse.

Un autre Diable qui le connaît bien puisqu'ils évoluent ensemble au Real Madrid abonde : "Je pense qu'Eden est proche de sa meilleure forme. Ça se voit à l'entraînement. Il dribble, il est fort avec le ballon, il n'a pas peur de prendre des coups. Mentalement, il est fort. Il récupère du rythme. C'est un grand joueur et on attend de lui qu'il fasse la différence. Il a les qualités pour, et l'envie. Il est prêt", a assuré le gardien Thibaut Courtois.