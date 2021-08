Ligue 1, Ligue des Champions... où suivre le foot à la TV cette saison ?

Au-delà de cet article qui, espérons-le, vous permettra d'y voir plus clair sur la diffusion des matchs pour la saison 2021/2022, il vous faudra vous préparer à faire chauffer la carte bleue. Car pour voir Neymar, Cristiano Ronaldo et consort fouler les terrains verts, plusieurs abonnements seront nécessaires. En cause, l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché - Amazon - et le conflit opposant Canal+ à beIN Sports.