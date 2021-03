Di Maria cambriolé : les footballeurs, cibles privilégiées des cambrioleurs

Des bijoux et des montres, dont le préjudice reste à évaluer mais est inférieur à 500.000 euros, ont été dérobés chez Angel Di Maria alors que des sacs ont essentiellement été volés chez la famille de Marquinhos, avec "un butin" qui reste encore à établir. Après la rencontre, le coach parisien Mauricio Pochettino a indiqué que ces faits extra-sportifs ont perturbé l’équipe, défaite par le FC Nantes à domicile (2-1) : "Ce n'est pas une excuse, mais il y a eu une baisse d'énergie inhabituelle."

Au Paris Saint-Germain, ce genre d’événements ne relève malheureusement pas de l’exceptionnel. Fin janvier, l’attaquant Mauro Icardi et le gardien Sergio Rico ont subi des cambriolages avec des préjudices respectivement estimés à 400.000 euros et plus de 25.000 euros. Alors que sa famille a subi des vols avec violences dimanche, Marquinhos avait fait l’objet d’une tentative de cambriolage en janvier 2020. Fin 2018, Thiago Silva et Eric Choupo-Moting, par deux fois, avaient également été cambriolés.