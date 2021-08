PSG : avec Messi, un mercato XXL marqué par des coups de maître

Il s'agit sans doute de la plus grande recrue de l'histoire de la Ligue 1. Et a fortiori de celle du Paris Saint-Germain. Lié au FC Barcelone depuis le début de sa carrière professionnelle, Lionel Messi débarque dans la capitale française. Attendue depuis la fin de semaine dernière, son arrivée vient couronner un mercato XXL pour le PSG : Hakimi, Wijnaldum, Ramos et Donnarumma ont déjà rejoint les vice-champions de France plus tôt cet été.