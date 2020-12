PSG-Basaksehir : "Le sport est devenu le lieu d'expression de la lutte contre le racisme"

Yvan Gastaut : Non. Il y a une évolution liée à la prise de conscience autour du racisme dans le monde du sport depuis une quinzaine d'années. Les joueurs en sont désormais partie prenante, ils sont mobilisés, acteurs d'un positionnement contre le racisme. Avant, il y avait une forme d'indifférence totale, et maintenant, il y a une forme de sensibilité aigüe. Ce que nous avons vu mardi soir au Parc des Princes est significatif de cela.

Cela dit d'abord que le sport est un excellent véhicule de ces problématiques : au lieu d'être opposées, deux équipes se retrouvent côte à côte face au mot "noir" qui a été pointé du doigt. Le sport est vraiment devenu le lieu d'expression de cette sensibilité, beaucoup plus qu'ailleurs. De plus, cela montre que l'on se pose la question de ce qu'est le racisme dans le football. Dans un premier temps, il s'agissait des supporters, mais là il n'y en a pas. Cette fois, cela vient d'un propos malheureux, sans doute le reflet d'une dimension raciste, avec une réaction des joueurs extrêmement virulente.

Ce n'était pas le cas auparavant ?

Avant, le racisme n'arrêtait personne, puisque nous pouvions huer et insulter sur le terrain. Maintenant, à partir du moment où l'on brandit la carte du racisme, tout s'arrête. C'est très bien que cela évolue en ce sens, mais c'est peut-être un peu pernicieux, parce que nous risquons d'avoir une forme de politiquement correct dans le monde du football qui ne sera pas le reflet de la réalité.

Le racisme est-il plus implanté dans le football que nous le pensions ?

Le football est traversé par tout et son contraire. Il y a de formidables histoires avec des relations interculturelles, mais en même temps, le football a toujours eu ce côté sombre du supportérisme et de la violence, souvent lié au racisme. Aujourd'hui, cela se voit aussi bien dans les tribunes que sur le terrain : même dans une rencontre au cours de laquelle il n'y a pas de spectateurs, cette problématique surgit. Dans le monde du football, professionnel comme amateur, la discrimination et la violence raciste peut être au rendez-vous. Ce qui s'est passé mardi va peut-être atténuer ces modes de fonctionnement, mais je ne suis pas certain que ce soit totalement de nature à évacuer le racisme dans le football.