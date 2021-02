PSG : buteur face à l'OM, Kylian Mbappé reprend des couleurs au meilleur moment

C’est un retour en forme qui tombe à pic. Dimanche soir, lors du 100e Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, un joueur s’est illustré sur la pelouse du Stade Vélodrome : Kylian Mbappé. Critiqué ces dernières semaines pour ses prestations poussives, l’international français a répondu présent face à l’ennemi juré, ouvrant le score avant de livrer un match plein.

Demandant le ballon depuis l’aile gauche et dans l’axe, "Kyky" a constamment fait jouer sa vitesse et sa technique pour mettre au supplice les défenseurs marseillais. Juste après la pause, il n’a pas été loin de donner une passe décisive à Mauro Icardi, avant de manquer son offrande à Neymar dans le dernier quart d’heure, alors qu’il avait l’occasion de s’offrir un doublé seul face à Mandanda. Physiquement, l’attaquant semble enfin avoir retrouvé des jambes.

Une accélération qui n’est pas sans rappeler celle effectuée lors du Mondial-2018 avec l’équipe de France, lors du huitième de finale épique face à l’Argentine de Lionel Messi. Depuis son arrivée à Paris en 2017-2018, le natif de Bondy a inscrit, selon Opta, 21 buts sur contre-attaque en Ligue 1, soit au moins 10 de plus que tout autre joueur des 5 grands championnats sur la période. Au-delà de son but inscrit, Mbappé a montré un visage plus séduisant dans le jeu face à l’OM.

Après la rencontre, Mbappé s’est félicité de son retour en forme et du match de son équipe : "Ça revient parce que j'enchaîne aussi. J'arrive à mieux finir les rencontres, je suis moins au bout du rouleau, c'est tout bénéf pour la suite. (…) On a préparé ce match comme un match de Ligue des Champions, un match à part, ça a changé dans la mentalité de l'équipe sur ce match-là." Avec 16 buts en 20 matchs, Mbappé est plus que jamais meilleur buteur du championnat.

Son coach Mauricio Pochettino a également salué la prestation de son attaquant face à l’OM, tout comme celle de son équipe : "Je suis content de la prestation de Kylian comme je suis très content du match de toute l’équipe. C’était une prestation très solide. On a obtenu ce qu’on était venu chercher, à savoir la victoire, dans un derby dont on connait l’importance pour le club et les supporters."