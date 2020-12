"Non au racisme" : vague d'indignation après l'incident impliquant un arbitre de PSG-Basaksehir

Parmi les messages des joueurs du Parc, un ressort plus particulièrement : "No to racism". Un slogan issu d'une campagne menée il y a quelques années par l'UEFA et qu'ont notamment repris Presnel Kimpembe ou Kylian Mbappe sur leurs comptes Twitter.

L'attaquant du PSG fait part de son soutien à Pierre Achille Webo, le membre camerounais du Basaksehir qui affirme avoir entendu "negro" dans la bouche de Sebastian Coltescu, le quatrième arbitre de la rencontre.