PSG-Basaksehir : Roxana Maracineanu salue "un acte historique contre le racisme ordinaire"

Roxana Maracineanu, native de Bucarest, rappelle qu'en roumain, "'negru' veut dire 'noir' et pas 'nègre'", mais ces propos demeurent "une manière de désigner quelqu'un par sa couleur de peau", dénonce la ministre. "Le racisme existe dans la société, et nous avons pu le voir hier lors d'un match de football, mais on ne désigne pas quelqu'un par sa couleur de peau ou par sa différence", plaide l'ancienne championne de natation. "L'arbitre représente le respect des règles, un sang-froid que l'on doit garder en toutes circonstances quand on doit faire respecter la loi sur un terrain. Le football est universel, regardé partout dans le monde, par des personnes de toutes origines et de toutes les couleurs, donc il faut faire attention aux mots prononcés et aux actes sur un terrain."

"Nous avons trop souvent entendus que les joueurs ne se positionnaient pas, ne prenaient pas d'actes forts (face au racisme) parce que le sport devait triompher", poursuit-elle. "Les sportifs sont des vitrines et font entendre leurs voix auprès de notre jeunesse et de notre société. Leurs valeurs et leurs responsabilités sont plus importantes que tout. C'est très bien que cela se passe dans le football, que cela puisse être entendu et vu à la télévision, et que cet acte fort arrive en écho à tous ceux qui défendent les principes de tolérance et de citoyenneté", conclut Roxana Maracineanu.

Son homologue roumain, le ministre des Sports Ionut Stroe, est lui aussi monté au créneau contre les propos reprochés à son compatriote Sebastian Coltescu. "Je condamne fermement tout propos qui peut être interprété comme raciste, xénophobe ou discriminatoire", a-t-il indiqué à la chaîne DigiTv. "Je présente mes excuses au nom du sport roumain pour cet incident malheureux, qui ne nous représente pas." Le président du Conseil national anti-discrimination roumain, Csaba Asztalos, a de son côté évoqué "un incident d'une gravité extrême", et regrette que ces "propos racistes" deviennent "une énorme tache sur la Roumanie et sur l'arbitrage roumain".