PSG : Keylor Navas a-t-il vraiment menacé de perdre des matchs en sélection costaricienne ?

"Je me souviens que c'est Keylor Navas qui m'a dit : nous perdons 3 matches, il y a une clause qui dispose de ceci et cela", a-t-il expliqué à l'audience d'un procès en diffamation que Navas et deux coéquipiers de sélection, Bryan Ruiz et Celso Borges, ont intenté contre deux dirigeants costariciens pour avoir affirmé que tous trois avaient comploté pour obtenir le départ de Pinto.

"Le problème était tel que j'ai pris la décision de ne pas poursuivre le contrat de Pinto", a ajouté Eduardo Li, soulignant l'existence de cette clause permettant à la fédération de licencier l'entraîneur. Jorge Luis Pinto a été remercié et a ensuite brièvement entraîné le Honduras et les Emirats arabes unis. Les faits auraient eu lieu au retour de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où le Costa Rica a atteint les quarts de finale.