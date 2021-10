REVIVEZ - PSG-Leipzig : bousculé, le PSG s'en sort grâce à Mbappé et Messi

La victoire au bout du suspense ! Au terme d'un match intense et irrespirable, le Paris Saint-Germain a signé sa deuxième victoire de suite en Ligue des champions ce mardi face à Leipzig (3-2). Mais que ce fut dur pour des Parisiens menés et malmenés dans leur antre du Parc des Princes.

D'entrée de jeu, les joueurs de Leipzig ont donné le "la" dans cette partie, pressant très haut des Parisiens en difficulté dans la relance. Idéalement servi par Nkunku après une récupération haute, Laimer - par ailleurs énorme par son abattage et son activité - a écrasé sa frappe, permettant à Navas de sauver les siens (3'). Quelques minutes plus tard, le gardien parisien a encore réalisé une double intervention pour repousser une tête d'André Silva et un centre tir de l'inévitable Laimer (7'). Il n'en fallait pas plus aux Parisiens pour punir leurs adversaires de leur manque de réalisme et des espaces laissés. Bien servi en une touche par Draxler après une bonne relance de Marquinhos, Mbappé a accéléré plein axe, fixé puis trompé Gulacsi d'une frappe sèche pleine de maîtrise (1-0, 9').