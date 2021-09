PSG : Les supporters en colère après la suppression de la musique de Phil Collins pour accompagner l'entrée des joueurs

Mais à ce moment-là, les supporters du club de la capitale pensaient avant tout à un problème de programmation et s'attendaient à retrouver la musique du leader de Genesis contre Clermont dès ce samedi après-midi (17h). "Ce n'était pas une erreur" avance Fabien Allègre, directeur de la diversification du club parisien. "Que l'on soit très attaché à ce son, je l'entends et notre volonté n'est pas de l'éliminer de tous nos matchs. Mais pourquoi, nous ne pourrions pas avoir d'autres sons", explique-t-il dans les colonnes du Parisien.

C'est une (fausse) note qui a fait bondir les supporters parisiens. Selon Le Parisien, le PSG ne diffusera plus le célèbre tube de Phil Collins "Who Said I Would" pour accompagner les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse du Parc des princes. Un changement déjà aperçu contre Strasbourg le 14 dernier. Les premiers pas des Parisiens sur le terrain avaient été effectués sur la musique de DJ Snake.

Il n'en sera rien, le PSG a décidé de ranger le disque qui rythmait ce moment depuis 1992. Le PSG souhaite mettre davantage en avant des artistes issus de la région parisienne, en l'occurrence la star internationale DJ Snake, grand fan du club et très ami avec les dirigeants et joueurs parisiens. "On est très fiers et tout le monde devrait se réjouir qu'une personnalité comme lui s'intéresse à ce projet. On est tout autant capables de mettre en lumière des grandes marques internationales que des jeunes talents issus du Grand Paris", détaille Fabien Allègre.