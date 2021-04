PSG-Manchester City : entre Pochettino et Guardiola, duel de disciples à l'ombre de Bielsa

Adversaires sur la ligne de touche mercredi, les deux hommes partagent une admiration pour un homme : Marcelo Bielsa. Une admiration née de différentes manières pour Mauricio Pochettino et Pep Guardiola. Le premier doit ses débuts dans le monde du football au technicien argentin, ce dernier l’ayant recruté et pris sous son aile lors de son passage comme coach au Newell’s Old Boys, le club de Rosario. De cette expérience est née une amitié entre les deux hommes, Pochettino s’inspirant de certains préceptes d'"El Loco" pour construire sa carrière de coach.

Pour ce faire, l'entraîneur du PSG a davantage pioché dans la passion et la grinta que Bielsa inculque à ses équipes que dans la façon de jouer de son mentor. S’il demande un degré d’exigence et d’implication élevé à ses joueurs, comme Bielsa, Pochettino est en revanche dans une logique de résultat beaucoup plus importante que son aîné, cherchant la victoire à tout prix quand l’ancien coach de l’OM affiche lui un côté romantique, attaché plus que tout au respect de ses principes de jeu.

Dans le jeu, justement, l’entraîneur parisien n’hésite pas à laisser le ballon à l’adversaire quand la physionomie du match l’y oblige, comme ce fut le cas face au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions, et surtout face au Bayern Munich en quarts. Une tactique qui s’est avérée payante, le club de la capitale se qualifiant grâce aux contre-attaques fulgurantes de ses flèches offensives Di Maria, Neymar Jr mais surtout Mbappé.