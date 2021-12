PSG-Real Madrid en Ligue des champions : la revanche du "Mister" Carlo Ancelotti ?

Plus de huit années se sont écoulées depuis son court (mais remarqué) passage du côté du Parc des Princes. Arrivé à l'hiver 2012 pour prendre les rênes du Paris Saint-Germain, auréolé de son récent succès à Chelsea (doublé championnat-coupe en 2010), "Il Mister" met rapidement sa patte sur un effectif quatre étoiles. Après six premiers mois en demi-teinte, avec à la clé une place de dauphin de Montpellier en Ligue 1, le technicien italien passe la surmultipliée. C'est sous sa houlette, et au terme d'une saison de haute volée, qu'Ibrahimovic, Motta, Thiago Silva et consorts offrent aux supporters parisiens le premier trophée de l'ère qatarie (1ère place de la saison 2012-13 de la Ligue 1, la troisième après 1986 et 1994).