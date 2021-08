"Si Mbappé a envie de partir, on ne va pas le retenir" : la mise au point de Leonardo après l'offre du Real Madrid

Le Paris Saint-Germain aussi doit composer avec les assauts estivaux d'autres clubs pendant le mercato. En atteste celui du Real Madrid pour le joyau Kylian Mbappé : le club espagnol a formulé une offre de 160 millions d'euros pour l'attaquant. Mais ce mercredi 25 août, le directeur sportif du club français, Leonardo, a précisé à quelques médias que l'institution avait dit "non verbalement" à son homologue madrilène, ajoutant que la somme proposée n'était "pas suffisante" et "très loin du montant" pour une telle star.

"Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat", a poursuivi le Brésilien, alors que Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu'en juin 2022. Leonardo a par ailleurs assuré que si le jeune attaquant français voulait partir, "on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions". "Si un joueur a envie de partir, il va partir, le club, le projet, restent au-dessus de tout le monde", a-t-il précisé. D'après lui, le club parisien "n'a jamais imaginé" perdre son joyau de 22 ans, "jamais voulu ça".

"On a tout fait pour le renouveler, on a fait une offre (salariale, ndlr) vraiment importante, même au-dessus des autres top joueurs", a aussi expliqué Leonardo. "Même ce mercato, on considère l'avoir fait autour de lui", avec les recrutements de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi.