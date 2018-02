"C'est une déception mais je vais rebondir" : Martin Fourcade déçu mais pas abattu

Sa prestation était très attendue. Ce dimanche, le biathlète français Martin Fourcade, grand favori de la discipline, a déçu en terminant à la 8e place du classement du 10 kilomètres sprint des Jeux de Pyeongchang. L'autre favori de l'épreuve, le Norvégien Johannes Boe, a également été à la peine, se classant 31e de l'épreuve. Le vainqueur est finalement, à la surprise générale, l'Allemand Arnd Peiffer, qui a devancé le Tchèque Michal Krcmar et l'Italien Dominik Windisch.





Fourcade a manqué sa première occasion d'égaler le record de titres olympiques de Jean-Claude Killy (3) et la déception était palpable au sortir de la course : "Je suis forcément très déçu. On parle souvent des attentes qui pèsent sur moi mais, c'est avant tout mes attentes qui pèsent très lourd et aujourd'hui c'est une grosse déception parce que j'avais tout pour le faire. J'avais préparé cette course olympique de la meilleure des manières."