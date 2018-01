Pyeongchang 2018 : une délégation nord-coréenne participera bien aux Jeux d'hiver en Corée du Sud

Un symbole fort. Malgré le conflit qui l'oppose à sa voisine, la Corée du Nord sera bien présente aux Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang du 9 au 25 février, en Corée du Sud. Cela a été convenu lors d'une réunion exceptionnelle ce mardi réunissant des représentants des deux pays. Seuls deux sportifs nord-coréens, deux patineurs artistiques, Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik, se sont qualifiés, mais une délégation sera envoyée, ainsi que "des athlètes, des pom-pom girls, un groupe d'artistes, une équipe de démonstration de taekwondo et un service de presse, et le Sud fournira matériel et installations", ont indiqué les deux pays.





Dans un contexte de tensions, provoquées par les ambitions nucléaires de Pyongyang, la Corée du Sud a finalement convaincu sa voisine de faire de ces Jeux, ceux "de la paix". "Offrons au peuple un cadeau précieux pour le Nouvel an", a lancé Ri Son-Gwon, le responsable de la délégation nord-coréenne, quelques jours après la main tendue de Kim Jong-un dans son message du Nouvel An. "On dit qu'un voyage entrepris à deux dure plus longtemps qu'un voyage solitaire". "Le peuple souhaite ardemment voir le Nord et le Sud aller vers la paix et la réconciliation", a répondu le ministre sud-coréen de l'Unification Cho Myoung-Gyon. Les Jeux auront lieu à seulement 80 kilomètres de la zone démilitarisée avec le Nord.