Quart de finale de l'Euro : tout ce que la Suisse va devoir surmonter contre l'Espagne

La première difficulté pour les Suisses consiste à digérer leur qualification acquise de haute lutte aux tirs au but face aux Français. Ce n'est pas tant la dimension physique qui est en question. Les Espagnols ont également joué une prolongation pour éliminer la Croatie (5-3 ap) et les deux formations sont, sur le papier, aussi émoussées l'une que l'autre. La difficulté pour les hommes de Vladimir Petkovic se situe surtout sur le plan mental.

"Les réservoirs d'énergie, qui sont plutôt vides après des émotions aussi fortes, doivent être à nouveau remplis", a ainsi prévenu le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. En battant la France, la Suisse a remporté son premier match à élimination directe depuis 1938, créant des scènes de liesse chez ses supporters. Confirmer un exploit n'est jamais chose aisée, surtout lorsqu'il n'y a que quatre jours avant la marche d'après.

"Les joueurs doivent oublier le match contre la France. On va garder ces émotions en mémoire, mais aujourd'hui (jeudi), on a fait une analyse vidéo, on a discuté de notre prochain adversaire, maintenant on va s'entraîner, on va évaluer notre condition physique, trois jours après le dernier match" a confirmé le sélectionneur Vladimir Petkovic en conférence de presse ce jeudi.

Petkovic s'est cependant montré optimiste sur ce point. "Au niveau mental, on est prêts. On doit s'améliorer sur certaines choses, mais j'ai pleinement confiance en l'équipe. Il faudra que l'on montre tout autant notre faim. On veut passer ce tour. Je ne peux pas dire que je suis déjà satisfait de notre parcours jusqu'à présent, parce que pour moi, le plus important, c’est le prochain match, le prochain cap. On va affronter l'un des équipes les plus fortes, l'un des favoris, mais j'ai confiance en mes joueurs" a-t-il poursuivi.