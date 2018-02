Que faut-il retenir des débuts des Jeux de PyeongChang ?

A seulement 17 ans, Redmond Gerard a été sacré champion olympique de snowboard slopestyle. Pourtant, le début de la finale n'a pas été prometteur pour le jeune homme. L'autre héros du jour s'appelle Simen Hegstad Krueger. Le fondeur norvégien est tombé dès le début du skiathlon. Une heure plus tard, il se retrouve premier et champion olympique devant deux coéquipiers. Quant aux snowboarders français, ils doivent encore patienter quatre jours et s'acclimater à la vie en Corée. Du côté des skieurs, la descente a été reportée au jeudi 15 février en raison du vent.



