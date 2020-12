Quel bilan tirer du passage de Thomas Tuchel au PSG ?

Alors que le nom de son successeur sonne de plus en plus à Mauricio Pochettino, c'est un Thomas Tuchel avec un bilan sportif globalement positif mais en froid avec ses dirigeants qui fait ses valises.

Sur le plan purement sportif, on peut observer que le PSG version Tuchel a dominé à l'échelle nationale. Sous sa direction, le club n'a laissé échapper aucun championnat, en 2019 et 2020, et ce sans véritablement avoir été inquiété. Ce fut plus difficile en coupes : vainqueur de la dernière Coupe de France, l'entraîneur avait perdu la finale 2019 contre Rennes. La même année, le club de la capitale voyait aussi la Coupe de la Ligue lui passer sous le nez, battu dès les quarts par une modeste formation guingampaise. Un affront compensé par une victoire l'année passée, face à l'OL.

À cela s'ajoutent deux Trophées des champions, portant son bilan à 6 titres. Cette année, le début de saison s'est révélé poussif, si bien que l'équipe parisienne se trouve à la trêve devancée par Lyon et Lille qui comptent un point de plus. Le PSG est aussi talonné par Marseille, qui pourrait revenir à un petit point en cas de victoire dans ses deux matches en retard.

Pour évaluer les performances du PSG sous la direction de Thomas Tuchel, il faut plutôt s'intéresser à ce qu'il a accompli sur la scène européenne. Le principal fait d'armes du tacticien allemand est sans aucun doute la finale de Ligue des champions l'été dernier, au terme d'un "final 8" où son équipe a réussi des performances consistantes, battant successivement Dortmund, Bergame et Leipzig. Face au Bayern Munich en revanche, ce fut beaucoup plus difficile lors de la finale, les Parisiens ne semblant jamais vraiment en mesure de s'adjuger la victoire. Un revers qui raviva celui enregistré en huitièmes de finale lors de l'édition précédente contre Manchester United. Le PSG, impérial à l'aller, s'était finalement effondré au retour, à l'issue d'un match qui avait vu s'abattre de nombreuses critiques sur l'entraîneur et ses joueurs.