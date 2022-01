Qui était Jean-Jacques Savin, décédé en voulant traverser l'Atlantique à la rame ?

Son objectif était ambitieux : naviguer seul une centaine de jours, et parcourir plus de 7000 kilomètres à la seule force de ses bras. "Je fêterais mon 75e anniversaire au large et cela fera de moi le doyen de ce défi physique", se réjouissait déjà Jean-Jacques Savin sur sa page Instagram le 16 décembre dernier, quelques jours seulement avant son départ. "Me voici enfin en mer ...", écrit-il le 6 janvier suivant.