Un Vendée Globe sur tapis vert ? Comment les bonifications pourraient tout changer

INDÉCIS - À quelques heures des premières arrivées, il est difficile de pronostiquer qui remportera le Vendée Globe. Deux des cinq marins en lice pour la victoire vont bénéficier de compensations pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. De quoi faire la différence et chambouler totalement le classement final.

C'est un emballage final qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire du Vendée Globe. En 2017, Armel Le Cléac'h avait survolé l'épreuve en un temps record de 74 jours. Une victoire qu'aucun de ses poursuivants n'avait vraiment pu lui contester. Quatre ans plus tard, à l'approche de l'arrivée de la 9e édition, l'incertitude l'emporte sur l'évidence. Bien malin celui qui pourrait prédire, avec certitude, le nom du gagnant aux Sables-d'Olonne. Après 78 jours en mer, cinq skippeurs jouent encore la victoire. Et le premier concurrent à couper la ligne, mercredi 27 janvier dans la journée, ne sera pas forcément... le vainqueur. Alors que Charlie Dalin (Apivia) devance Boris Herrmann (Seaexplorer - Yachtclub Monaco) et Louis Burton (Bureau Vallée 2) en tête de la flotte ce mercredi matin, cette bataille navale à cinq pourrait trouver son dénouement sur tapis vert, avec les heures de compensation allouées par le jury de la course. Deux marins d'eau salée du Top 5, séparé au classement par Thomas Ruyant (LinkedOut), vont bénéficier de bonifications liées au sauvetage de Kevin Escoffier (PRB), le 30 novembre. À l'instar de Jean Le Cam (Yes we Cam !), Boris Herrmann (Seaexplorer - Yachtclub Monaco) et Yannick Bestaven (Maître Coq IV) ont aussi été gratifiés en temps pour s'être, à la demande de la direction de course, déroutés afin de venir en aide à leur compagnon, naufragé dans l'océan Indien.

Selon les dernières estimations mercredi matin, Charlie Dalin devrait franchir le premier la ligne d'arrivée vers 20h, suivi de Louis Burton environ quatre heures plus tard. Ce n'est pas pour autant qu'il pourra lever les bras au ciel. Boris Herrmann, qui devrait couper la ligne en troisième, pourrait changer la donne. En restant jusqu'au bout collé à la tête de course, l'Allemand de 39 ans arriverait aux Sables-d'Olonne environ cinq heures après le skipper Apivia. Un retard suffisant pour que le bizuth du Vendée, proche de Greta Thunberg et engagé pour la protection des fonds marins, puisse tirer un joker de sa manche. Fort de ses six heures de bonifications, il deviendrait le premier étranger à remporter la mythique course en solitaire. Le tout sans jamais avoir été leader.

À moins que Yannick Bestaven vienne chambouler le classement final. Pointé à la 5e position, le skipper de Maître Coq IV, qui a animé la tête de la flotte pendant 17 jours, n'a pas encore dit son dernier mot. "Mes routages me font dire qu'on va tous arriver en même temps", assurait dimanche 24 janvier. Annoncé à l'arrivée avec plus de huit heures de retard sur Charlie Dalin, le Malouin pourrait profiter de sa bonification de 10 heures et 15 minutes, reçue après avoir porté assistance à Kevin Escoffier, pour coiffer ses adversaires au poteau. Seul le temps permettra d'y voir plus clair.

